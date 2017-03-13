Şampiyonlar Ligi’nde son 4 bilet!

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, yarın ve 15 Mart Çarşamba günü oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un ardından Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek son takımlar belli olacak.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
14 MART SALI22.45 Juventus (İtalya) – Porto (Portekiz) (İlk maç: 2-0)
22.45 Leicester City (İngiltere) – Sevilla (İspanya) (İlk maç: 1-2)
15 MART ÇARŞAMBA
22.45 Atletico Madrid (İspanya) – Bayer Leverkusen (Almanya) (İlk maç: 4-2)
22.45 Monaco (Fransa) – Manchester City (İngiltere) (İlk maç: 3-5)