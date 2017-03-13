Şevki Saral son yolculuğuna uğurlandı

Medipol Başakşehir 2. Başkanı Mustafa Saral’ın babası Hacı Şevki Saral, öğle namazına müteakip Şişli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşan Hacı Şevki Saral, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip Şişli Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Saral'ın cenazesine futbol, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Cenazeye, eski Başbakan Mesut Yılmaz, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurçi, Mustafa Sarıgül, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eski Beşiktaşlı yönetici Sinan Engin ile Medipol Başakşehirli futbolculardan; Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan, Mehmet Batdal, Mustafa Pektemek ve Eren Albayrak ile birçok vatandaş katıldı.

Saral ailesinin taziyeleri kabul ettiği cami avlusunda Mustafa Saral’ın da göz yaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şevki Saral'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.