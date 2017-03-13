Sinan Güler: Siz sanıyor musunuz benim uykum kaçmıyor

Galatasaray Odebank Kaptanı Sinan Güler, Fenerbahçe yenilgisi ve Ergin Ataman'a yapılan protesto sonrasında açıklama yaptı.

Galatasaray Odebank’ta taraftarın uzun süredir istifaya davet ettiği Ergin Ataman’ı Fenerbahçe maçında da protesto etmesine, kaptan Sinan Güler tepkisiz kalmadı!

Intsagram’dan EuroCup şampiyonluğundan bir fotoğraf paylaşan Güler, şu açıklamayı yaptı;

“Siz sanıyor musunuz benim uykum kaçmıyor kaybedilen maçlardan sonra. Veya yapılan hatalar gözümün önüne gelmiyor. Tuttuğum takımın formasını giyebilme, sahada bu güzel formayı terletebilme şansına erişmiş bir kişi olarak, bir sürü güzel, bir o kadar da kötü anlar yaşadım. İyi oynadığım kadar, belki daha fazla kötü oynadığım maçlar oldu. Hiçbir zaman, çabalamayı, mücadele etmeyi bırakmadım. Oyunumu, karakterimi, sporseverliğimi ve spor ahlakımı sevmeyen birkaç kişi yüzünden de mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Biliyorum ki sahada gösterdiğimiz çabayı gören ve bununla birlikte desteklemeye devam eden, yenince bizimle sevinen, yenilince bizimle kahrolan bir sürü taraftarımız var. Şu an işler istediğimiz gibi gitmiyor olsa da, yaşadığımız ve kimsenin elimizden alamayacağı bir başarıya hep birlikte ulaştığımızı resmeden bu fotoğrafı paylaşmak istedim.”