Sivasspor 1-1 Balıkesirspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Sivasspor, sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Theofanis 45’te Yiğido’yu 1-0 öne geçirdi. Balıkesirspor, 80’de Christian Bekamenga’nın golüyle skoru 1-1’e getirdi ve 90 dakika böyle noktalandı. Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 43’e çıkardı. Balıkesirspor’un puanı ise 33’te kaldı. Zirve mücadelesi veren Sivasspor, 2 hafta üst üste sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.
Sivasspor 1-1 Balıkesirspor
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Seyfettin Ünal (xx), Oktay Önge (xx)
SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx)- Rıdvan (xx), İbrahim (xx), Boye (xxx), Ziya (xxx)- Burhan (xx) (Dk.86 Leandrinho), Adem (xx) (Dk.64 Kerim xx), Galip (xx), Hakan (xx), Emre (xxx)- Gekas (xx) (Dk.73 Ergin xx)
BALIKESİRSPOR: Atilla (x) (Dk.46 Vukoviç xx)- Okan (xx), Cüneyt (xx), Glumac (xxx), Bülent (xx)- Abdulkadir (xx), Eray (xx), İshak (xx), Kethevoma (xx) (Dk.90 Oğuzhan)- Mehmet (xx) (Dk.69 Bekamenga xxx), Burak (xx)
GOLLER: Dk.45 Gekas (Sivasspor)- Dk.80 Bakamenga(Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Emre(Sivasspor)- Okan, Glumac, Bakamenga, Oğuzhan(Balıkesirspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Balıkesirspor atağında ceza alanında topla buluşan Burak’ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
10. dakikada Sivasspor atağında ceza alanı dışından Burhan’ın sert şutunda kaleci Atilla topu kornere çeldi.
24. dakikada sol kanattan Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İbrahim kafa vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.
30. dakikada Emre orta alandan kaptığı topla ceza alanına girdi, uygun durumdaki Gekas’a aktardı. Gekas’ın vuruşunda kaleciden dönen ve sol kanada açılan topu Burhan tamamlamak istedi, az farkla yandan auta çıktı.
45. dakikada Okan ceza alanı içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Gekas’ın vuruşunu kaleci Atilla çeldi, dönen topu tamamlayan Gekas takımını öne geçirdi. 1-0.
53. dakikada savunma hatasında Gekas kaleci ile karşı karşıya kaldı. Soldan hareketlenen boştaki Emre’ye aktardı. Emre boş kale yerine topun dibine fazla girince topu üstten dışarı göndererek mutlak golü kaçırdı.
62. dakikada Balıkesirspor etkili geldi. Sol kanattan ceza alanına hareketlenen Mehmet, önünü boşalttıktan sonra sert vurdu, kaleci Ali Şaşal, iki hamlede topu kontrol ederek gole izin vermedi.
63. dakikada sağ kanattan Buhan’ın pasıyla ceza alanına giren Emre’nin plase vuruşunda kaleci Vukoviç iki hamlede topu kontrol etti.