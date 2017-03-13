TFF 1. Lig’de duygu dolu anlar!

Adana Demirspor-Manisaspor maçında konuk takımın kalecisi İsmail Şahmalı'nın acısı paylaşıldı. İsmail 5 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesinin ardından takımını yalnız bırakmayarak maça çıktı.

Manisaspor’da hafta içinde boynundaki ur nedeniyle doğduğundan beri tedavi gören 5 aylık oğlu Muhammed Ömer’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kaleci İsmail Şahmalı, büyük acısına rağmen takımını ligde kalma yolundaki kritik Adana Demirspor deplasmanında yalnız bırakmadı. Adana kampında takıma katılan tecrübeli file bekçisi, 3 net pozisyonda gole engel olarak maçın kahramanı oldu.

Siyah formayla çıktıkları maçın başında takım fotoğrafı çektirirken Muhammed Ömer’in ismi yazılı beyaz bir formayla poz veren Manisasporlu futbolcular, Savaş’ın 49. dakikada attığı golden sonra takım halinde İsmail’e koşarak sevgi yumağı oluşturdular. Manisasporlu taraftarlar da tribünde, “Dünyada bir eksik, cennette bir fazla. Başta Ömer bebeğimizin anne ve babası olmak üzere tüm aile ve sevenlerinin başı sağ olsun” yazılı pankart astı.

Ayrıca Adana Demirspor’un golünü atan Sercan Kaya da İsmail’in yanına giderek ona sarıldı.