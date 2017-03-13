Tolunay Kafkas: İki tane kötü gol yedik

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Gol yedikten sonra reaksiyon vermek lazım. Bunu aslında çok çalışıyoruz ama oyuncularımız bunda başarılı olamadılar” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisar Belediyespor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında yediği gollerle Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Oyunu iki bölümde değerlendirmek lazım. Gol atmamızdan sonraki ve gol yeyip 1-1'e gelen bölüm olarak ayırabiliriz. Aslında 1-1'e kadar istediklerimizi bir çoğunu sahaya yansıttık. Oldukça başarılıydık. Maalesef 1-1 ve 2-1'den sonra dengemiz bozuldu. İki tane kötü gol yedik. Set hücumundayken yediğimiz gol ve top bizdeyken yediğimiz ikinci gol bize pahalıya mal oldu. Gol yedikten sonra reaksiyon vermek lazım. Buna aslında çok çalışıyoruz ama oyuncularımız bunda başarılı olamadılar. Önümüzde çok kritik bir Adana maçı var, ona hazırlanacağız. Bir avantajımız var. Bu avantajı iyi kullanmaya çalışacağız” diye konuştu