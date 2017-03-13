Trabzonspor Medical Park’tan grev iddialarına tepki

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 28 puanla 12. sırada bulunan Trabzonspor Medical Park'ta oyuncuların ve antrenörlerin son 3 maaşlarının ödenmediği gerekçesi ile grev kararı aldıkları yönünde basında çıkan haberlere Kulüp Başkanı Abiş Apikoğlu, tepki gösterdi.

Trabzonspor Medical Park Başkanı Abiş Apikoğlu, kendilerine gerek oyunculardan gerekse teknik heyetten grev kararı aldıkları yönünde bir bilgi gelmediğini belirterek, “3-4 maç diğer kulüplerde ödeme yapamıyor. Niye onlara sormuyorsunuz? Bize grev kararı ile ilgi ne teknik heyetten ne de oyunculardan gelen böyle bir bilgi yok. Hocanın da böyle bir açıklaması şu ana kadar olmadı. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yaparız” dedi.

Öte yandan Trabzonspor'un pivotu Kenny Kadji'nin menajeri John Foster’ın İtalyan basınına konuştuğu ve Trabzonspor'a 15 Mart'a kadar süre verdiklerini, bu tarihe kadar ödemelerin yapılmaması durumunda tüm oyuncuların ve antrenörlerin takımdan ayrılacaklarını kulübe ilettikleri yönünde haberler çıkmıştı. Aynı haberde Trabzonspor'da oyuncular dışında Başantrenör Sergey Bazarevich'in de grev kararı aldığı kaydedilirken, Amerikalı oyuncu Julian Wright’ın da alacakları nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan İstanbul BBSK maçına çıkmadığı iddia edildi.