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Trabzonspor’dan Selahattin Diyadin’e son görev

Bir dönem Trabzonspor başta olmak üzere bir çok kulüpte profesyonel olarak futbol oynayan 67 yaşındaki Selahattin Diyadin, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
17:1613 Mart 2017
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Trabzonspor’dan Selahattin Diyadin’e son görev

Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Diyadin son yolculuğuna uğurlandı.

Bordo-mavili kulübün efsane kadrosunda yer alan, futbol yaşantısının yanı sıra çok sayıda takımda teknik direktör olarak da görev yapan Selahattin Diyadin'in cenaze namazı Gülbaharhatun Camiisi’nde ikindi namazı sonrasında kılındı. Eski takım arkadaşlarının ve çok sayıda seveninin katıldığı cenaze namazının ardından Diyadin, Sülüklü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Selahattin Diyadin, Trabzonspor, Karabükspor, Erzurumspor gibi takımlarda profesyonel futbol oynamıştı. Trabzonspor'un şampiyon kadrosunda da yer alan Diyadin 3 çocuk babasıydı.

Etiketler
Selahattin Diyadin spor toto süper lig trabzonspor
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