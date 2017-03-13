Türkiye’nin ilk kum Enduro Motorkros yarışları tamamlandı

Mart ayının ilk haftasında Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye’nin ilk Kum Enduro yarışları tamamlandı.

Kumluca Belediyesi ile Kumluca Motor Sporları Derneği tarafından organize edilen yarışları değerlendiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Motosiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Ali Ekber Ekici, motosiklet sporu adına başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade etti. Malatya, İstanbul, Bursa, Muğla, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Burdur, Mersin ve Adana'dan 11 kategoride, ikisi bayan 102 sporcunun katıldığı yarışlarda, yarışmacılar zorlu kum parkurda mücadele ettiler. Malatya adına yarışan Cengizhan Algaç finale kadar yükseldiği yarışlarda derece elde edememesine rağmen başarışlı bir yarış performansı ortaya koydu.

Organizasyonu değerlendiren Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Motosiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Ali Ekber Ekici, “Malatya İhtisas Spor Kulübü olarak katıldık yarışlara. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası için bir hazırlık niteliği taşıyordu bu organizasyon. Güzel bir yarış oldu. İnşallah bu yıl ki şampiyonda da başarılı oluruz ve Malatya'mızı gururla temsil ederiz. Cengizhan Algaç kardeşim başarılı bir performans sergiledi ve finale kadar yükseldi” diye konuştu.

Ekici, motosiklet sporu severlere de tavsiyelerde bulunarak, “Motosiklet artık günümüz dünyasında bir ihtiyaç haline geldi. Gerek trafik, gerek yakı, gerekse zaman tasarrufu noktasında büyük önem taşıyor. Bence her insanın kullanması gereken bir araç. Motosikleti tehlikeli görenler aslında böyle olmadığını bilsinler. Motosiklet tehlikeli değildir, üstündeki sürücüler tehlikelidir. Eğer düzgün ve bilinçli kullanılırsa bence ulaşım için güzel bir araçtır” dedi.