Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtlarında geri sayım

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 10 Nisan 2017 Pazartesi günü sona eriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Vodafone isim sponsorluğunda organize edilen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da 30 Nisan 2017 Pazar günü koşulacak. Yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla Tarihi Yarımada’da gerçekleşecek Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı’nda başlayıp Eyüp Feshane’den dönüşle yine aynı noktada son bulacak. Bu önemli organizasyon için sporcular 10 Nisan 2017 Pazartesi akşamına kadar www.yarimaraton.istanbul adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu Altın Kategoride koşulacak. Vodafone İstanbul Yarı Martonu 2016 yılında 75 Ülkeden 7.000 sporcu katılımıyla Türkiye’nin en kalabalık katılımlı yarı maratonu olarak büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Bu başarılı organizasyon sonrası IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) kriterlerini yerine getiren ve IAAF tarafından Altın Kategori’ye (Gold Label) kabul edilen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu; bu yıl Altın Kategoride koşulacak.