Yaşar Doğu’da Türkiye şampiyon

45. Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası sona erdi. Dünya şampiyonasını aratmayan turnuvada Türkiye şov yaptı.

Turnuvada erkekler serbest kategorisinde 2 altın 4 gümüş ve 9 bronz madalya alırken, kadınlar kategorisinde ise 5 altın 3 bronz madalya aldı. Türkiye hem kadınlar, hem de erkekler serbest kategorisinde şampiyon oldu. İkinciliği Kazakistan, üçüncülüğü ise Rusya kazandı. Altınova Belediyesor'un güreşçilerinden 58 kiloda Derya Bayhan ve 69 kiloda Buse Tosun altın madalya alırken, 48 kiloda Evin Demirhan bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. 3 gün süren organizasyonda 16 ülkeden yaklaşık 300 güreşçi minderde ter döktü.