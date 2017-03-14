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17 Mart 2017 20:00
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Advocaat ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağı iddia edildi.
23:3714 Mart 2017
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Advocaat ayrılıyor

Avrupa kupalarından elenen ve ligde de Beşiktaş ile Başakşehir’in gerisinde kalan Fenerbahçe’de Dick Advocaat’ın geleceği tartışılmaya başlandı.

Sezon başında takımı Pereira’dan devralan Hollandalı teknik adam, bir dönem başarılı bir süreç geçirdikten sonra takım içerisinde bir takım işlerin yolunda gitmediğini sık sık basın toplantılarında dile getirmişti.

HOLLANDA BASINI YAZDI

Tecrübeli teknik direktör hakkında Hollanda basınından flaş bir iddia geldi ve Fenerbahçe yönetiminin yeni sözleşme önerisine rağmen Advocaat’ın sezon sonu takımdan ayrılacağını yazdı.

Advocaat, Alanyaspor maçının ardından, “Ben yönetime kararımı söyledim.” ifadeleri ile takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti.

Fanatik

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe
Son güncelleme: 23:39 | 14.03.2017
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