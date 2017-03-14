Akhisar Belediyespor 4 maçlık seriyi bozdu

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Akhisar Belediyespor, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak 4 maçlık sahasında yenilmezlik serisine son verdi.

Akhisar Belediyespor, 4 maçlık seriyi bozdu. Karşılaşmaya golle başlayan ve soyunma odasına galip giden yeşil-siyahlılar, maçın sonunda mağlup olsa da bu maçı hemen unutmak istiyor. Akhisar Belediyespor’un bugün saat 17.30'da Adanaspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

İyi başlayan maçı iyi bir şekilde sürdüremedikleri için mağlubiyetin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, “Ligin bitimine henüz 10 maç daha var. Böyle maçları artık geride bırakıp lige hafta hafta bakarak maçlara çıkacağız. Trabzonspor maçı geride kaldı, şimdi daha kritik hale gelen Adanaspor maçı var. Hemen bu mağlubiyeti oyuncularımız üzerinden atıp bu maça odaklanacaktır. Çok zor bir ligde mücadele veriyoruz, puan ya da puanları koparmak çok zor. Kalan maçları kazanıp hak ettiğimiz noktaya gelmek istiyoruz” dedi.