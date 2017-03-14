Beşiktaş geriye düşünce Başakşehir rötar yaptırdı!

Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın Kayserispor karşısında 2-1 geriye düşünce uçağa binmedi! 40 kişilik kafile, uçağı 15 dakika dakika bekletti!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden zirve takipçisi Medipol Başakşehir dün Konya dönüşü Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maça takılınca dönüş uçağına da 15 dakika rötar yaptırdı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve kulüp personeli, Konya Havalimanı'ndaki kafede oturdu ve televizyondan maçı izlemeye başladı. Kayserispor'un 2-1 öne geçmesiyle iyice heyecanlanan Başakşehir kafilesi, bu sırada havaalanında yapılan anonsa rağmen televizyonun başından ayrılmadı ve karşılaşmayı izlemeye devam etti.

Uçağın kalkış saatine dakikalar kala kaptan ise kabin amirine “Hazır mıyız?” diye sordu, “Bileti kesilmiş 40 kişi var fakat yoklar” yanıtını aldı. Uçağa binmeyenlerin Başakşehir kafilesi olduğu anlaşılırken maçın izlendiği kafede ise büyük heyecan yaşandı. Tek televizyondan havaalanındaki görevlilerin yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlar da maçı izlerken tam anlamıyla bir tribün atmosferi oluştu.

Aboubakar'ın golüyle maç 2-2 biterken Başakşehir kafilesi de son düdük çaldıktan sonra uçağa gitti ve kalkış 15 dakika gecikmeyle gerçekleşti.