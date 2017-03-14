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19 Mart 2017 19:00
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Beşiktaş’ta gözler Mitrovic’e çevrildi

Kayserispor maçında sakatlanan Marcelo’nun Olympiakos mücadelesinde oynamaması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu karşılaşmada Matej Mitrovic’e şans tanıyacak.
11:4614 Mart 2017
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Beşiktaş’ta gözler Mitrovic’e çevrildi

2-2 sonuçlanan Kayserispor karşılaşmasında Marcelo'nun yerine oyuna dahil olan  Matej Mitrovic'in Olympiakos mücadelesinde de sahada olması bekleniyor. Marcelo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada gözler Hırvat stoperde olacak. Devre arasında takıma dahil 23 yaşındaki futbolcu, forma giydiği karşılaşmalarda soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Bileklerine de hakim olan genç oyuncu, özellikle attığı kilit paslarla takımın hücuma çıkmasını da sağlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Olympiakos mücadelesinde Mitrovic'i ilk 11'de sahaya sürecek.

Etiketler
beşiktaş Matej Mitrovic
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