‘Bu Talisca’ya kim 25 milyon Euro verir’

Beşiktaşlı yöneticiler, Kayserispor maçının ardından Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın performansını masaya yatırırken çarpıcı tespitler yaptı.

Beşiktaş’ta yönetim son dönemde form grafiği inişe geçen genç oyuncu Talisca 2 puan kaybedilen karşılaşmada hayal kırıklığı yarattığını söyledi, “Talisca şu an için 25 milyon euro gibi bir bonservis teklifi asla almaz. Böyle oynarsa ve hocanın dediklerini yapmazsa bize değil, kendine zarar vermiş olur” dedi.

Beşiktaş'a, Benfica'dan 2 yıllığına kiralık olarak gelen ve bugüne kadar 9 gol atarak takıma önemli bir katkıda bulanan Anderson Talisca son maçlardaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekmeye başladı.

Serbest vuruşlarının yanı sıra uzak mesafeli golleriyle alkış toplayan Brezilyalı oyuncunun, Kayserispor maçındaki futbolu hayal kırıklığına neden oldu. Talisca'nın performansını kendi aralarında değerlendiren siyah-beyazlı yöneticilerin, “Talisca şu an için 25 milyon euro gibi bir bonservis teklifi asla almaz. Çok yetenekli ama Şenol Güneş ile bir sezon daha geçirmesi lazım” ifadelerini kullandıkları belirlendi.