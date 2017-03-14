Bursaspor vites düşürmüyor

Bursaspor, pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Son iki lig maçından dört puan çıkartmayı başaran Bursaspor, Spor Toto Süper Ligin 25. Haftasında Bursa’da seyircisi önünde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün akşam üzeri yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde yapılan vöe 30 dakikalık bölümü medyaya açık olan antrenmanda Bursasporlu futbolcular, pas kontrol ve minyatür kaleye gol çalışması yaptı. Çalışmanın son bölümünde ise iki büyük, 4 minyatör kaleden oluşan bir çalışma yapıldı.

Bursasporlu futbolcular bir bölümü sabah salonda kondisyon çalışması yaptı. Sağlık ekibi Bogdan Stancu’nun tedavisinin devam ettiğini belirtirken. Boban Joviç’in Aytemiz Alanyaspor maçında oynayabilme şansının az olduğunu belirttiler.

KALECİLERE ÖZEL ÇALIŞMA

Bursaspor’da kaleciler, antrenör Recep Atılgan yönetiminde özel bir çalışma uyguladı. Dört kaleci ile başlayan anrtrenman, daha sonra Harun Tekin ile Mert özel bir antrenman yaptı.

Bursaspor, yarın akşamüzeri yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.