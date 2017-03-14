Çaykur Rizespor’da Süleyman Koç çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, bir günlük iznin ardından teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda çalıştı.

Salonda gerçekleştirilen fizik ve dayanıklılık antrenmanının ardından oyuncular sahada koşunun ardından çalışmayı tamamladı. Karaman, salonda gerçekleştirilen çalışmada futbolcularla özel olarak ilgilendi.

Karadeniz ekibinde ligin ikinci yarısında transfer edilen ve Kasımpaşa ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde sakatlanan Süleyman Koç, üç haftalık aranın ardından takımla çalışmaya katıldı. Yeşil-mavili ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.