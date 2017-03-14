Denizlispor’da Moritz sevinci

TFF 1. Lig'de Boluspor galibiyeti ile kendisine gelen Denizlispor'da uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönen Andre Moritz'in performansı, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Denizlispor’un Brezilyalı yıldızı Moritz, Boluspor randevusunda atılan 3 gole de hazırlayıcı olarak imzasını koyarken, tribünlerden ve teknik heyetten tam not aldı. Basın Sözcüsü Taner Atilla, “Moritz’in Boluspor maçındaki performansı, bizleri en az galibiyet kadar sevindirdi” dedi.

Öte yandan haftayı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında geçirecek olan yeşil siyahlı ekipte hazırlıklar sürerken teknik sorumlu Ali Tandoğan, ilk 6 umutlarının sürdüğünü söyledi. Ligin bitimine daha 10 maç olduğunu hatırlatan Ali Tandoğan, “Bu süreçte çok şey değişir. Önemli olan bizim kazanmaya devam etmemiz” diye konuştu.

Bu arada Gaziantep deplasmanının giderlerini Sağlamlar İnşaat’ın sahipleri Ünal Karadağ ve Ramazan Çelik üstlendi.