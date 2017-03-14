Dortmund kupada yarı finalde

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 3'üncü Lig ekibi Sportfreunde Lotte'yi 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund ile 3’üncü Lig ekibi Sportfreunde Lotte arasındaki Almanya Kupası çeyrek final erteleme maçı ConnectM-Arena’da oynandı. Türk teknik adam İsmail Atalan’ın yönetiminde bulunan Sportfreunde Lotte mücadelede gol bulamazken konuk ekip Borussia Dortmund 3 kez fileleri havalandırdı ve yarı finalde Bayern Munih’in rakibi oldu.

Milli futbolculardan Emre Mor ile Nuri Şahin’in yedek soyunduğu maçta Dortmun’un gollerini 57’nci dakikada Christian Pulisic, 66’ncı dakikada Andre Schürrle ve 83’üncü dakikada Marcel Schmelzer kaydetti. Öte yandan Emre Mor mücadeleye 82’nci dakikada dahil oldu.