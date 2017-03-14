Erol Bedir: Beşiktaş’a sahasında kök söktürdük

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yaptığı açıklamada, “Takımımız, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa, Rize galibiyetleriyle birlikte kendi sahasında Beşiktaş'a kök söktürerek başarı trendini sürdürmüştür” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada, son dakikalarda yediği golle Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Kaysersipor'da emeği geçen herkesi kutlayan Kulüp başkanı Erol Bedir, “12 Mart Pazartesi günü, İstanbul’da Vodafone Arena’da Süper Lig lideri Beşiktaş ile mücadele ederek 2-2 berabere kalan ve şanssız bir şekilde Kasımpaşa maçında olduğu gibi son dakikada yediği golle 1 puana razı olan Kayserisporumuzun teknik heyetini, futbolcularını ve diğer emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Bedir, hakkında bazı yanlış haberlerin çıktığını dile getirerek, “Bu arada bazı yayın organlarında çıkan, bu konuya özel demeç vermişim gibi yansıtılarak şahsımın ve teknik direktörümüzün Beşiktaşlı olduğundan bahisle aslında ironi, espri ve takımımıza güven barındıran yazıların yanlış anlamalara meydan verebileceği endişesiyle açıklıyorum ki, ben ve yönetimdeki diğer arkadaşlarım önceki dönemlerde herhangi bir takımın sempatizanı olabileceği gibi teknik direktörümüz de mutlaka herhangi bir takımda futbol oynamış olabilir. Kaldı ki, Sergen hoca 4 büyüklerin tamamı dahil olmak üzere 6-7 takımda forma giymiştir. Ancak; ben ve yönetici arkadaşlarım, gözümüzden dahi sakındığımız Kayserisporumuz’u yönetme sorumluluğunu üstlenmiş, gece-gündüz demeden her türlü fedakarlığı göstererek taraftarımızın da destekleriyle takımımızın Türkiye’de gündeme oturmasını sağlamış bulunmaktayız” sözlerini kullandı.

Bedir açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Takımımız, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa, Rize galibiyetleriyle birlikte son olarak da kendi sahasında Beşiktaş’a kök söktürerek başarı trendini sürdürmüştür. İnşallah bu maçlardan çok daha önemli olan cumartesi günü 25 bin taraftarımız önünde oynayacağımız Gaziantepspor maçı ve sonraki müsabakalarda da aynı başarıyı tekrarlama imkanı buluruz. Netice olarak; her şey Kayserispor için, her şey Kayserispor’un başarısı için.”

Sergen Yalçın: Her geçen gün güçleniyoruz Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 25. haftasında oynayacakları Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başlarken Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu maçtan istedikleri sonucu alıp ligde verilecek olan milli takım arasına iyi bir şekilde girmek istediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku