Fatih Terim: Beşiktaşlılar beni iyi tanır

Fatih Terim, İtalya'da verdiği demeçlerin Türkiye'de olumsuz yankılanmasının ardından Beşiktaş'ın televizyonuna bağlanarak konuya açıklama getirdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, “UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Roma olur” sözleri Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Fiorentina’nın 90. kuruluş yılı etkinliklerine özel olarak davet edilen deneyimli teknik adam, İtalyan Gazetesi La Gazzetta dello Sport’ta yer alan demecinde, “Luciano Spalletti’yi seviyorum. Roma’nın oyun tarzını çok beğeniyorum. Umarım UEFA Avrupa Ligi’ni kazanırlar” sözlerine yer verilmişti.

UMARIM BEŞİKTAŞ İLE ROMA FİNAL OYNAR

Tepkilerin büyümesi üzerine Beşiktaş’ın resmi yayın organı BJK TV’ye canlı olarak bağlanan Terim, sözlerinin yanlış aksettirildiğini ifade ederek şu cümleleri sarf etti:Fatih Terim’in yaptığı açıklamalar şu şekilde :

“BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ BENİ İYİ TANIR DUYGULARIMI BİLİR”

“Açıkçası bir defa bu bir röportaj değil. Bu bir yemekte hep beraber sohbet esnasında İtalya Ligi’ni konuşmuş olduğumuz bir ortam bu. Özellikle cümlenin başına bakarsanız arkadaşım olduğunu söylediğim Spalletti’yi övüyorum. Bu arada Fiorentina ile ilgili var Milan ile ilgili var Juventus var. İmkan var mı benim Beşiktaş ile ilgili, herhangi bir Türk takımı ile ilgili her hangi bir yerde dünyanın neresinde olursa olsun yanlış bir şey söyleme imkanım var mı? Tam tersi İtalyan Ligi konuşuyoruz. Ben de Roma İtalyan Ligi’nde biraz geride ama şampiyon olabilir onu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada bana Juventus ile ilgili adının geçtiğini söylüyorlar ben de milli takıma da yakışır diyorum, onu da anlatmaya çalışıyorum. Bu arada şampiyonluk şansı var Juventus karşısında. Ayrıca çok enteresan bir şey var. Avrupa’da son maç Lion’a 4-2 mağlup olmadı mı? Yani bir sonraki tura çıkacağı da çok şüpheli onun için. Her halde o ortam içerisinde İtalyan ligi ile konuşmayı başka bir tarafa çektiler. Çünkü bu bir röportaj değil . Herhangi bir bant, kayıt yok. İtalyan ligi ile ilgili düşüncelerim benim. Yani tabii işin cazip tarafı bu tabii ki görmek isteyenler için. Hatta şöyle bir şey yaptık. Hep beraber iddalı duruma gelirse Roma Juventus maçı var. Roma’da da buluşuruz dedik hep beraber. Yani o kadar bariz ki ben çok rahatım. Ayrıca Beşiktaşlılar ve Beşiktaş yönetimi beni iyi tanır. Duygularımı iyi bilir. Orada benim arkadaşım var Şenol Güneş hem çok sevdiğim bir başkan, yönetimden birçok arkadaşlarım var. Bu böyle olmasa da herhangi bir Türk takımı için dileklerim benim uzun yıllardır çok açık. Madem böyle bir şey oldu o zaman umalım finali Beşiktaş ile Roma oynar. Beşiktaş’ın almasını dileyerek ikisi oynarlar. Ben söylesem söyledim derim ne olursa olsun ama dedim ki umarım Roma’nın İtalyan Ligi’nde şampiyonluk şansı devam ediyor. Ben Roma İtalya’da Şampiyon olur diye bu dileğimi söyledim. UEFA konusuna fazla girilmedi. UEFA’da da başarılı gidiyor dedim. O kadar. O konuya da girilmedi.

“BENİM KALBİM BEŞİKTAŞ’TAN YANA”

“Valla ben Beşiktaş’ın şansının hep söyledim iyi gittiğini söyledim. Son alınan baktığımız 1-1 lik sonuç da çok iyi umarım eleyecektir. Bugün tek takım olarak Türkiye’yi temsil ediyor. Umarım sonuna kadar da gider Beşiktaş. Bugün ile alakalı düzeltme çıkacaktır onlar da rahatsız olmuşlardır.

Dünyanın en önemli gazetelerinden biridir La Gazetta Dello Sport. Ayrıca ben orada Spalletti Roma’nın antrenörü diye hocayı sevdiğim için dileklerimi anlattım. Sohbet olduğu için kayıt olmadığı için yanlış anlaşılma olabiliyor. Oraya bir umarım kelimesi koymuş maalesef anlamı değişmiş. Öyle bir şey olması mümkün de değil hiçbir zaman da olması mümkün değil. Bir Türk antrenörün olduğu yerde onun başarısı için dualarımı esirgemem. Böyle yanlış anlaşılmalar oluyor bu da onlardan bir tanesi. Yanlış anlaşılmanın da düzeltilmesi için gerekeni yapacağım. Söylemiş olsam söyledim ama bundan dolayı söyledim derim ama hassas bir konu maçtan da önce bunu açıklamak istedim. Benim kalbim de Beşiktaş’tan yana finale kadar da giderse temennim kupayı kazanması. Zaman zaman oluyor bu TV’de yanlış anlaşılma oldu bunu da düzelteceklerine eminim. Size de teşekkür ederim bu konuya açıklık getirdiğiniz için. İnşallah Olympiakos maçına geleceğim.”

Terim’in İtalya’da verdiği demeçler Türkiye’de büyük tepki yarattı: