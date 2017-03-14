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FENERBAHÇE
17 Mart 2017 20:00
FENERBAHÇE
vs
ATİKER KONYASPOR
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Fenerbahçe eksik çalıştı

Ligde iki haftadır kazanan Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
15:1214 Mart 2017
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Fenerbahçe eksik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek idmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde çalıştı. 1 saat 20 dakika süren çalışmada futbolcular düz koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Babasının cenazesi nedeniyle bugün Hollanda’dan Surinam’a geçecek olan Jeremain Lens, çalışmada yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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