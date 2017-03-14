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17 Mart 2017 20:00
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Fenerbahçe, Lens için genç ismi Sunderland’e önerecek!

Gelecek hafta İngiltere'ye gidecek olan Fenerbahçe yönetimi, Jeremain Lens'i yeniden kiralamak için Salih Uçan’ı 1 yıllığına Sunderland’e önerecek. İngiliz ekibi, genç oyuncuyu sezon başında da istemişti.
08:3214 Mart 2017
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Fenerbahçe, Lens için genç ismi Sunderland’e önerecek!

AMKSPOR – Fenerbahçe, Jeremain Lens'in transferini bitirmek için gelecek hafta İngiltere'ye çıkarma yapacak. Yöneticiler Ali Yıldırım ile Önder Fırat, Hollandalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Sunderland ile masaya oturarak bu transfere son noktayı koymayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu için İngiliz kulübüne genç futbolcu Salih Uçan'ı takas olarak önerecek.

Sunderland, sezon başında Salih Uçan için 7 milyon Euro bonservis bedeli önermiş ancak Fenerbahçe, genç oyuncudan beklentileri olduğunu söyleyerek bu teklifi geri çevirmişti. Yöneticiler bu kez Lens için Salih'i takas olarak İngiliz ekibine önermeyi düşünüyor. Kanarya'da hedef, genç oyuncuyu kiralık verip aynı şekilde Hollandalı yıldızı kadroya katmak.

14 Mart 2017 Fenerbahçe`den sol kroşe: Taison! Shakhtar Donetsk ile temasa geçen sarı-lacivertliler, Aralık 2017'de kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızı 4 milyon Euro'ya kadroya katmanın peşinde. Yönetim, bu transfer için tüm şartlarını zorlayacak. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Fenerbahçe jeremain lens spor toto süper lig Sunderland
Son güncelleme: 08:42 | 14.03.2017
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