Fenerbahçe’den sol kroşe: Taison!

Shakhtar Donetsk ile temasa geçen sarı-lacivertliler, Aralık 2017’de kontratı bitecek olan Brezilyalı yıldızı 4 milyon Euro’ya kadroya katmanın peşinde. Yönetim, bu transfer için tüm şartlarını zorlayacak.

Sercan Hamzaoğlu / AMKSPOR – Fenerbahçe, gelecek sezon sol kanadını emanet edeceği ismi buldu. Sarı-lacivertliler, Aralık 2017'de sözleşmesi bitecek olan Shakhtar Donetsk futbolcusu Taison'ı transfer etmek için harekete geçti. Ukrayna ekibi ile temasa geçen Fener yönetimi, Brezilyalı sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorlayacak.

İki kanadın yanı sıra forvet arkasında da forma giyebilen Taison, bu sezon Ukrayna Ligi'nde 29 maçta 7 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için belirlediği rakam ise 4 milyon Euro. Sarı-lacivertliler, bazı oyuncuları elinden çıkartarak elde ettiği bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Taison, Shakhtar Donetsk formasıyla 29 maçta 7 kez ağları sarsıp 8 asist yaptı ve 15 gole direkt katkıda bulundu.

TAISON KİMDİR?

Doğum Tarihi: 13 Ocak 1988

Doğum yeri: Pelotas-Brezilya

Boyu: 1.72

Kulübü: Shakhtar Donetsk

Sözleşme Bitiş Tarihi: 31.12.2017