Fenerbahçe’ye bir sakatlık şoku daha!

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe alan Volkan Şen'deki şişiğin hala geçmediği ve bu yüzden bugünkü idmana çıkamadığı belirtildi.

Fenerbahçe’de Simon Kjaer’in bu hafta oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından Volkan Şen’de de sakatlık probleminin hala çözülemediği belrtildi. 29 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor maçında sağ ayak bileğine aldığı darbenin ardından oluşan şişiğin hala geçmediği ve bu yüzden bugünkü idmana da çıkamadığı öğrenildi.

Başarılı oyuncunun cuma akşamı oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı daha sonra belli olacak.

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ŞENER’DE DE SORUN VAR

Sarı Lacivertliler’de sağ bek Şener Özbayraklı’nın da yine Alanyaspor maçında Volkan Şen gibi sağ ayak bileğine darbe aldığı ve onun da zorlukla ve bandajla antrenmana çıktığı bildirildi. Babasının cenazesi sebebiyle Surinam’a gidecek olan Konya maçında sahada yer alamayacak olan Jeremain Lens’in de Alanyasporlu oyuncuların sert müdahalelerinden şikayetçi olduğu ancak yıldız oyuncuda herhangi bir sakatlık probleminin olmadığı öğrenildi.

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