Galatasaray için intikam vakti

Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe’ye yenilen, sadece Adanaspor'u mağlup edebilen Galatasaray, ligin ilk yarısındaki bu süreci 1 zaferle geçebilmişti. Jan Olde Riekerink’in ipini çeken bu dönemden Igor Tudor 12 puan toplayıp ayrılmak istiyor.

AMKSPOR – Antalyaspor ve Gençlerbirliği’ni son dakika golleriyle yenerek üst üste 2 haftayı da 3-2'lik galibiyetlerle geçen Galatasaray'ı sezonun ne zorlu periyodu bekliyor. İlk olarak Trabzonspor deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar ardından Adanaspor’u konuk edecek. Daha sonra ligde direkt rakibi Başakşehir'e gidecek olan Aslan, son olarak da Fenerbahçe'yi TT Arena'da ağırlayacak. Ancak bu süreç çok zorlu geçeceğe benziyor.

DEVLER LİGİ İÇİN!

Çünkü ligin ilk yarısında bu 4 maçta 3 mağlubiyet alan G.Saray, sadece Adanaspor’u devirmişti. Bu sonuçlar da Jan Olde Riekerink'e olan güveni yerle bir etmiş ve Hollandalı çalıştırıcının sonu hazırlanmıştı. İdman temposu ve saha içi yönetimi ile geldiği ilk günden itibaren fark yaratmaya başlayan Teknik Direktör Igor Tudor, takımını ilk 2 yarışında tutacak bu 4 haftadan 12 puan çıkarmanın planlarını yapıyor.