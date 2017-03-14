Galatasaray taraftarı Selçuk’u değil Muslera’yı istiyor!

Sosyal medyada görüşlerini dile getiren Galatasaray taraftarı, başarısının yanı sıra takımın hakkını her yerde savunan Fernando Muslera'nın kaptan olmasını istiyor.

AMKSPOR – Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle Galatasaray’ı sırtlayan kaptan Selçuk inan, haftalar sonra yüzleri güldürmüştü. Kaptanın gemisini urtarmasının yankıları sürerken sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesinde yapılması gereken hamlelerden birinin de pazıbent değişikliği olmasında ısrarcı gözüküyor. Taraftarlar, Muslera'nın kaptan olmasının takım üzerinde etkin bir rol oynayacağı görüşünde birleşiyor.

Başarılı performansının yanı sıra özellikle bu sezon Galatasaray'a karşı yapılan hakem hatalarında ön plana çıkan ve takımın hakkını koruyan Uruguaylı file bekçisi, yayıncı kuruluşta bir yönetici edasında konuşmuştu. Pazıbendin Muslera'ya verilmesi konusunda Teknik Direktör Igor Tudor'un da olumlu görüş verebileceği gelen haberler arasında. Sezon sonunda yönetimin Selçuk'tan kaptanlığı alması sürpriz olmayacak.