Galatasaray’da büyük panik! Alarm…

Hakan Balta’nın Gençlerbirliği maçını tamamlayamaması, Chedjou’nun iğneyle oynaması, Serdar Aziz, Semih ve Koray Günter’in de hazır olmaması nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un elindeki tek stoper Ahmet Çalık kaldı.

AMKSPOR – Sezon başından itibaren stoper transferlerine önem veren Galatasaray'ın alternatifli kadrosu da yetmiyor. Ara transfer döneminde Chedjou'yu göndermeye çalışan sarı-kırmızılılar, Kamerunlu yıldızın elde kalmasıyla rahat bir nefes aldığını ilerleyen haftalarda gördü. Gençlerbirliği karşısında mücadeleyi tamamlayamayan Hakan Balta ve Carole'ün yanı sıra eksikler dikkat çekiyor.

Serdar Aziz ve Koray Günter iyileşmelerine karşın güçlendirme ve fiziksel çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerbirliği önünde riske edilmeyen Semih Kaya ile iğneyle oynayan Aurelien Chedjou'nun büyük bir olasılıkla Trabzonspor karşısında oynaması bekleniyor. Ancak eldeki en sağlam stoper olan Ahmet Çalık’ın forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Hazır olmayan isimler idman temposunu etkileyecek.