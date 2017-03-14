Galatasaray’da Sabri Sarıoğlu dönemi bitiyor

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona eriyor. Yönetim, tecrübeli oyuncuya sezon sonunda hizmetlerinden dolayı teşekkür edecek.

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda takımda önemli değişiklikler yapmayı düşünüyor. Teknik direktör Tudor’un raporu doğrultusunda bazı isimler ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, değişime öncelikle 30 yaş üzeri oyunculardan başlayacak.

Ntvspor’un haberine göre; Galatasaray’da uzun yıllardır forma giyen Sabri Sarıoğlu ile görüşecek olan yönetim, takıma verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederek önümüzdeki yıl kadroda düşünülmediğini iletecek. Tudor’un, takımı gençleştirme adına bu karara sıcak baktığı ve yönetime vereceği listenin ilk sırasında Sabri Sarıoğlu’nun bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray`da büyük panik! Alarm... Hakan Balta'nın Gençlerbirliği maçını tamamlayamaması, Chedjou'nun iğneyle oynaması, Serdar Aziz, Semih ve Koray Günter'in de hazır olmaması nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un elindeki tek stoper Ahmet Çalık kaldı. İlgili Haberi Oku

Riekerink döneminde sağ bekte forma şansı bulan deneyimli oyuncu, Tudor’un göreve gelmesiyle birlikte yedek kulübesinde yer almaya başlamıştı. Gençlerbirliği mücadelesinde Hakan Balta sakatlandıktan sonra oyuna giren Sabri Sarıoğlu Galatasaray formasıyla ligde 350. maçına çıkmıştı. Ligin 6. haftasındaki Antalyaspor maçında sarı kırmızılı formayla 450. resmi maçına çıkan Sabri Sarıoğlu, A takım formasını 2003 yılında giydi. Milli futbolcu, 14 yılda 6 lig, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.