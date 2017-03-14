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Galatasaray’da sakat oyuncuların son durumu

Galatasaray'da Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta günü tedavi ile tamamladı.
21:3514 Mart 2017
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Galatasaray’da sakat oyuncuların son durumu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah saat 11.00’de bir araya gelerek günün ilk çalışmasını salonda gerçekleştiren sarı-kırmızılı oyuncular akşam saatlerinde ise ikinci antrenmanı yaptı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve sekize üç top kapma, pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra aerobic koşu yapan sarı-kırmızılı ekip, ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise çift kale maç yapıldı.

Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta, günü tedaviyle tamamladı. Ahmet Çalık, Lukas Podolski ve Lionel Carole, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Semih Kaya ise tedavisinin ardından salonda ve sahada fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Etiketler
Chedjou Eren Derdiyok galatasaray sakatlar
Son güncelleme: 21:36 | 14.03.2017
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