Gençlerbirliği 94. yılında Anıtkabir’e çıkarma yaptı

Gençlerbirliği Spor Kulübü, 94'üncü kuruluş yıl dönümünü İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen pasta kesme töreniyle kutladı. Kırmızı-siyahlı kulüp Atatürk'ün kabrine ziyarette bulundu.

Gençlerbirliği, 94’üncü yaş gününü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Başkan Murat Cavcav ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin ilk durağı Anıtkabir oldu. Kabri ziyaret eden Başkan Cavcav ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkıp mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundular. Heyet daha sonra Misak-i Milli Kulesi’ne geçti. Burada Gençlerbirliği adına Başkan Cavcav, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cavcav, deftere şunları kaydetti:

Ulu Önder ATATÜRK,

Kurduğun Cumhuriyet ile yaşıtız. Kurduğun Başkent’in takımıyız. Ne kadar gurur duysak az. Dün olduğu gibi bugün de yarın da göstermiş olduğun yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Seni özlüyoruz ve merhametle anıyoruz.”

Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir ziyaretinin ardından Gençlerbirliği’nin unutulmaz Başkanı İlhan Cavcav’nın Cebeci Asri Mezarlığın’da bulanan kabristanını ziyaret etmek üzere Anıtkabir’den ayrıldı. İlhan Cavcav’ın kabri başına gelen kurul üyeleri ve oğul Cavcav, İlhan Cavcav’ın mezarı başında dualar okuyup, kabrine çelenk ve Gençlerbirliği atkısı bırakırlar.

“BU PASTADAN FUTBOLCU ARKADAŞLARA VERELİM Kİ GÜÇ KAZANSINLAR”

Son olarak Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelen heyet, futbolcular ve teknik direktör Ümit Özat’ın da katılımıyla pasta kesme töreni düzenledi. Üzerinde Gençlerbirliği sembolü bulan pastayı kesen Başkan Cavcav, “Bildiğiniz gibi bugün Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 94’üncü yıl dönümü. Ne tesadüf bugün ayrıca rahmetli babamın 52’inci günü, ikisi de bugüne denk geldi” dedi.

Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçına da değinen Cavcav, “Bu pastadan futbolcu arkadaşlara verelim ki güç kazansınlar. Umarım bu hafta iyi sonuçlar alırlar” temennisinde bulundu.

BASIN MENSUPLARINA FORMA SÜRPRİZİ

Pasta kesme töreninin ardından Cavcav’ın basın mensuplarına bir de sürprizi vardı. Cavcav, üzerinde kulübün kuruluş yılını sembolize eden 94 numaralı ve spor muhabirlerinin isimleri yazılı Gençlerbirliği’nin kırmızı-siyah düz çubuklu formalarını hediye etti.