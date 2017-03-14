Göztepe’de sıkıntı

TFF 1. Lig'de üst üste Elazığspor ve Ümraniyespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbeler yiyen Göztepe, bu hafta deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçına sıkıntılı hazırlanıyor.

Göztepe’nin önemli silahlarından kanat oyuncuları Halil ve Tayfur’un cezalı olması, teknik direktör Okan Buruk’u kara kara düşündürürken sağ bek Benjamin Fuchs’un da sağ ayak bileğinden sakatlık geçirdiği bildirildi.

İdmanda bileği burkulan Fuchs’a yoğun tedavi uygulandığı açıklandı. Okan Buruk’un kritik Eskişehirspor sınavında sol kanatta görev yapan Halil’in yerine Kobakhidze’ye şans tanıyacağı, sağda oynayan Tayfur’un yokluğunda da Emre Aygün ya da Sinan’a forma vereceği belirtildi.

Bu arada Göztepe yönetimi, Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu’nın sarı kırmızılı taraftarlarına getirdiği deplasman yasağını kadırabilmek için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Vekili Talat Papatya, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’la görüştüklerini ifade ederken şöyle konuştu:

“Maça daha 2 hafta varken böyle bir karar çıkması çok şaşırtıcı. Sezonun ilk yarısında biz Eskişehirspor yönetimini ve taraftarını çok iyi şekilde ağırladık. İki takım taraftarının arasında da hiçbir husumet bulunmuyor. Halil Ünal gerekeni yapacağını bize iletti. Umuyorum, bu yanlıştan bir an önce dönülür ve Göztepe taraftarı Eskişehir’de yerini alır. Futbol taraftarlarla güzel.”