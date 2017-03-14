Göztepe’ye deplasman müjdesi

TFF 1. Lig'de pazar günü Süper Lig yarışındaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a konuk olacak Göztepe'ye müjdeli haber geldi.

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulu’nun geçen hafta Göztepe taraftarına Eskişehirspor karşılaşması için koyduğu deplasman yasağı, kulüpler ve taraftarların çabası, valiliklerin olumlu yaklaşımıyla kaldırıldı. Eskişehirspor yönetimi, Göztepe’ye bir jest daha yaparak bilet fiyatlarını da düşük tuttu.

7 Mart’ta açıklanan yasak haberiyle şaşkına dönen sarı kırmızılı yönetim, aynı zamanda 1’inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı olan Eskişehir Başkanı Halil Ünal, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Eskişehir Valisi Azmi Çelik’le görüşerek yanlıştan dönülmesini istedi.

Hem Göztepe, hem de Eskişehirsporlu taraftarlar, sosyal medyada yasak kararına günlerce ortak tepki gösterdi. İki takımın sezonun ilk yarısında İzmir’de oynadıkları maçta taraftarlar arasında olay yaşanmadığına dikkat çeken kulüpler de Süper Lig’de yasakların kalktığı ortamda deplasman hakkına engel olunmamasını talep etti.

Kulüpler ve taraftarların çabası, valilerin sağduyusuyla maç, Göztepe taraftarına da açıldı. Eskişehir Yeni Stadyum’da pazar günü saat 18.30’da başlayacak karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlara 1750 kişilik yer ayrılacak. Eskişehir yönetimi, misafir tribün biletlerini 7 TL olarak belirledi. Diğer tribünlerin bilet fiyatları 6-54 TL arasında değişiyor.