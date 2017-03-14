Hamit Altıntop kıymete bindi

Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve takımdan ayrılan Hamit Altıntop, Bundesliga'da Darmstadt formasıyla takımda büyük rol oynuyor.

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Almanya'ya geri dönen Hamit Altıntop, eski formunu yakalamaya başladı. Bundesliga'da Darmstadt formasıyla çabuk adapte olan Hamit, takımı içerisinde de büyük bir önem kazandı.

Özellikle teknik direktör Torsten Frings'in çok sevdiği tecrübeli orta saha, kısa sürede takımın liderliği rolünü üstlendi. Frings'in henüz 40 yaşında olması ve teknik direktörlük macerasına yeni girmesi nedeniyle Hamit Altıntop, sorumluluk aldı. 34 yaşındaki futbolcu, takımın liderliğini alırken adeta bir kaptan gibi davranıyor.

Ayrıca takımın bir diğer Türk futbolcusu Aytaç Sulu'nun da kadroda yer alması tecrübeli oyuncunun işini kolaylaştırdı. Birinci kaptan olarak Aytaç öne çıksa da Hamit'in liderliği ve etkisi ciddi anlamda hissedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, takımın antrenörü Frings'in her konuda Hamit Altıntop ile görüştüğü ve konuştuğu aktarıldı.