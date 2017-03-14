İlkay Gündoğan’dan spor kulüplerine destek

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’de bulunan tüm amatör futbol kulüplerine kendi adına özel olarak ürettirdiği futbol toplarını Dursunbey Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Turhan aracılığı ile teslim etti.

Aslen Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden olan dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, memleketinde bulunan amatör futbol kulüplerine futbol topu desteğinde bulundu.

2016-2017 sezonu başında yapılan teknik toplantıda Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan, Manchester City'de oynayan Dursunbeyli futbolcu İlkay Gündoğan'nın yaptığı jesti duyurarak, ünlü oyuncunun özel olarak hazırlatacağı topları amatör kulüplere hediye edeceklerini söyledi.

İlkay Gündoğan tarafından özel olarak hazırlatılan ve üzerinde ünlü oyuncunun imzasını taşıyan toplar, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dursunbey'e ulaştı. Bu toplardan ilki kulüp başkanı Yusuf Turhan tarafından Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'a hediye edildi.

Toplar geçtiğimiz hafta sonu Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmalardan önce Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan tarafından kulüplere teslim edildi.

Ünlü oyuncu tarafından imzalanan futbol toplarını kulüp yetkililerine teslim eden Yusuf Turhan, “Sezon öncesi sözünü verdiğimiz, İlkay Gündoğan tarafından özel olarak hazırlanan ve Dursunbeyli oyuncumuzun imzasını taşıyan futbol toplarını kulüplerimize teslim ediyoruz.

Manchester City forması giyen ünlü oyuncumuzun imzasını taşıyan toplar için İlkay Gündoğan'a teşekkür ediyoruz. Her daim memleketine ve spor kulüplerine desteğini gösteren İlkay kardeşimize ve menajeri İrfan Gündoğan'a bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.