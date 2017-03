İrfan Buz: Herkesin dikkatli olması lazım

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Artık ligde son periyota girdik, o yüzden başta hakemlerimiz olmak üzere herkesin çok dikkatli olması lazım” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Manisaspor maçının hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör İrfan Buz, İnönü Stadı’nda yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Kazandığımız için mutluyuz”

Şanlıurfaspor maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Buz, “Rakiplerimiz bu hafta puan kaybettiler, o yüzden Şanlıurfa maçı bizim açımızdan çok çok önemliydi. Kazanmak durumundaydık ve öyle de oldu. Maçtan 3 puanla ayrıldık, bundan dolayı mutluyuz. Ben maçta bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Taraftarların ne kadar önemli olduğunu bu müsabakalarda gördük. Başakşehir Kulübü’ne de bize statlarını verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Manisaspor maçını çok ciddiye alıyoruz”

Manisaspor maçını ciddiye aldıklarını kaydeden Buz, “Manisaspor maçına şu an konsantre olmuş durumdayız. Manisa gerçekten iyi oynayan ve çok kontra atağa çıkan, önemli futbolculara sahip bir takım. Biz bu maçı çok ciddiye alıyoruz. Bu maçtan da 3 puan almak istiyoruz” dedi.

“Herkesin çok dikkatli olması lazım”

Buz, Osman Fırat’ın Şanlıurfa maçında kırmızı kart görmesi ile ilgili olarak da, “Ben yalnız şunu söylemek istiyorum; herkesin bu konuda hakkaniyetli olması lazım. Artık ligde son periyota girdik, herkesin sinirleri çok gergin. O yüzden başta hakemlerimiz olmak üzere herkesin çok dikkatli olması lazım” ifadelerini kullandı.

“Mutlu sona ulaşacağız”

Buz, maç maç ilerlemek istediklerini sözlerine ekleyerek, “Ben her zaman şunu söylüyorum; hesabı Cenabı Allah yapar. Biz buraya kadar maç maç geldik. O yüzden şimdilik tek hesabımız önümüzdeki Manisaspor müsabakası. Biz kendi işimizi yapacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ondan sonra da mutlu sona ulaşacağız” diye konuştu.Takımdaki sakatlıklar hakkında da bilgi veren Buz, Pereira ve Ferhat Kiraz'ın sakatlıklarının düzeldiğini ifade ederek, “Her iki futbolcumuzu Urfa maçında riske etmek istemedik, çünkü çok önemli müsabakalara çıkacağız. Öyle gözüküyor ki her iki futbolcumuz da bu hafta bize katılacak. Şu anda Caner'de bir sıkıntı var, onun da MR'ı çekilecek. İnşallah bu sakatlıkların da üstesinden gelip yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.