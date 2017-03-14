İşte Nusret sevincine verilen cezanın nedeni!

TFF 1. Lig'de dün oynanan Sivasspor-Balıkesirspor maçında gol sevincini ünlü et ustası Nusret’in tuz serpme hareketiyle yaşayan Bekamenga’nın bu sevinçten sonra neden sarı kart gördüğü anlaşıldı.

TFF 1 Lig'in 24. haftasının kapanış maçı olan Sivasspor-Balıkesirspor mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında takımının beraberlik golünü atan Balıkesirsporlu oyuncu Bekamenga, gol sevinci olarak et ustası Nusret'in ünlü tuz serpme hareketini yapmış ve ardından sarı kart görmüştü.

Herkes maçın hakemi Süleyman Abay'ın, bu ilginç gol sevincine sarı kart gösterdiğini düşünse de gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. Maç raporunda Balıkesirsporlu futbolcunun hangi gerekçeyle kart gördüğüne dair yer alan açıklamada, ‘Oyuncunun gol sevincini rakip tribünlere karşı yaparak taraftarı tahrik edecek hareketlerde bulunduğu için sarı kart gördü' ifadelerine yer verildiği öğrenildi.

Hakem hocalarına göre bu kartın yanlış anlaşılmasındaki en büyük etken ise A Klasman Hakemi Abay'ın, gol sevincini saha dışında yaşayan Bekamenga'ya sarı kart göstermek için oyuncunun oyun alanına geri dönmesini beklemiş olması.