İzmirli sporcular gönülleri fethetti

İki sezon aradan sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Euroleague-3'te oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Büyükşehir Belediyesi'nin genç oyuncusu Ahmet Efetürk de “Turnuvanın en iyi 5’i”ne seçildi.

Hollanda’nın Amsterdam şehrinde oynanan Euroleague-3’de ülkemizi temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, gruptaki 4 maçın 3’ünü kazanmasına rağmen liderliği kıl payıyla kaçırdı.

Friendship Sports Center’da düzenlenen şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan temsilcisi Dodekanises’i 101-33, Hollanda ekibi Only Friends’'i 65-51 ve Polonya’dan LTRSN Lodz’u 39-89’luk skorla yenmeyi başardı. Son maçında Almanya Wiesbaden’e 81-66 yenilen temsilcimiz, şampiyonadaki grubunu ikinci sırada tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üst tura çıkma şansını son maçta kaçırsa da, genç basketbolcusu Ahmet Efetürk turnuvanın en iyi 5’ine seçildi.

GURUR DUYDUK

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Türkiye’de tekerlekli sandalye basketbolunda önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kol Başkanı Mustafa Ağme, “Genç ekibimiz, Avrupa’da ikinci oldu. Değişen statü ile sadece grup liderlerinin çıktığı turnuvada ilk ikide yer almamız, kulübümüz misyonuna uygun hareket ettiğimizin bir göstergesidir. Ahmet Efetürk, U22 Avrupa Şampiyonası’nın ardından Euroleague-3’te de turnuvanın en iyi 5’ine seçildi. Kendisiyle ve takımımızla gurur duyuyoruz. Engelli sporlarına her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve tüm kulüp yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.