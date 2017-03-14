Kartal yağmur çamur dinlemedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olympiakos ile oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak pas ve şut çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışması, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift maç ile sona erdi.

Beşiktaş, son çalışmasını yarın akşam saat 19.00’da 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Antrenman öncesi saat 18.30’da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.