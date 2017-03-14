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17 Mart 2017 20:00
FENERBAHÇE
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ATİKER KONYASPOR
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Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması!

Adı Fenerbahçe ile anılan Aykut Kocaman için Atiker Konyaspor açıklama yaptı.
11:2414 Mart 2017
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Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması!

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile sözleşmelerinin devam ettiğini ve hiçbir şekilde teknik direktör arayışlarının bulunmadığını açıkladı.

Konyaspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Dün yazılı ve görsel basında yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Aykut Kocaman ile 31.05.2018'e kadar sözleşmesi bulunan Atiker Konyaspor Kulübü olarak hiçbir şekilde teknik direktör arayışımız bulunmamaktadır. Bu noktada, hiçbir kişi ya da kurumla herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Büyük taraftarımızın cuma günü yapılacak olan önemli bir müsabaka öncesinde bu tür haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler
atiker konyaspor Aykut Kocaman Fenerbahçe
Son güncelleme: 11:25 | 14.03.2017
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