Malatyalı taraftardan İstanbul sitemi

Malatya futbolunun renkli siması ‘Malatyalı Kuşçu’ lakaplı Mehmet Coşanay, Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını İstanbul’da oynamasına tepki göstererek, "Malatya insanını her hafta 20 saatlik yolda maça götürmeyin. Gelin maçları burada oynayın, Malatyaspor şampiyon olacaksa Malatya’da olur, İstanbul’da olmaz" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un İnönü Stadı'nda yaptığı antrenmanı takip eden Mehmet Coşanay, burada yaptığı açıklamada stat zemininin iyi olmasına rağmen takımın maçlarını İstanbul'da oynamasının yanlış olduğunu savundu.

“İstanbul yeter”

İnönü Stadı'nda futbol oynanabileceğini, gözleri görmeyen birinin bile rahatlıkla görebileceğini belirten Coşanay, “Bu statta top oynanmaz dediler ama buraya gözleri görmeyen bir adam gelse burada top oynanabileceğini görür. Yazık, günah Malatya insanı her hafta 20 saat yol gidiyor. Burada bir yığın kombine, passolig alan insan var. Ben burada Adil başkanımıza sesleniyorum, İstanbul yeter. Artık kendi maçımızı kendi sahamızda oynayalım. Ben burada Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, 1 sene de Mersin'in stadı bitti, bizim de stadımızı bitirin. Malatyaspor şampiyon olacaksa Malatya'da olur, İstanbul'da olamaz. 3 tane maç kazandık ama nasıl kazandık. Oraya gelen insanlar gördü, televizyonda izleyenler bile gördü. Öne geçtik mi geriye yaslanıyoruz. Rakip de bunu görüp saldırmaya geçiyor. Şu stadımızda Elazığ maçımızı oynayalım. Allah nasip ederse, Eskişehir, Göztepe maçlarını da yeni stadımızda oynayalım şampiyon olalım. Arkadaşımın bir tanesi 3 tane kombine almış, kendisine ve çocuklarına. Çocuklar diyor ki, ‘baba ne zaman maç izleyeceğiz.' Bana soruyor, Adil Gevrek'e değil” diye konuştu.