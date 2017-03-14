Manisaspor bilet fiyatlarını 1 TL yaptı

Türkiye 1'inci Ligi'nde 2'nci yarıda yakaladığı çıkışla düşme hattından kurtulan Manisaspor'da yönetim, sezonun son 5 iç saha maçında biletlerin 1 TL'den satışa çıkacağını açıkladı.

Başkan Abdulah Mergen, Tarık Almış Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında kalan haftalarının çok önemli olduğunu belirterek seyircileri tribünlere davet etti. Manisa’da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Denizlispor, Altınordu ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarına taraftar çekmek istediklerini ifade eden Başkan Mergen, şöyle dedi:

“İç sahada kayıp istemiyoruz. Taraftarlarımız eşiyle, çocuklarıyla gelip stadı doldursun. Rakipleri baskı altına almalıyız. Bu hafta lider Evkur Yeni Malatyaspqor karşısında boş tribünlere oynamak istemiyoruz.”

Şimdiye kadar 40 milyona yakın borcu yapılandırıp ödeme yaptıklarını söyleyen Başkan Mergen, şöyle devam etti:

“Önümüzde geçmiş dönemlerden Benfica, Makukula ve Iwanski’ye olan borçlar nedeniyle yaklaşık 4 milyon euro tutarında 3 dosya var. Bunları ödeme konusunda Manisalılardan destek istiyoruz. Benfica’ya bir miktar ödeme yaptık. Bu 3 dosyayı temizlersek, maliye ve SGK dışında kulübün borcu kalmayacak ve önümüz açılacak. Oyuncularımız primleri kendileri belirliyor, prim ödemelerini aksatmamaya çalışıyoruz. Futbolcularımıza sezon sonunda 3 milyon TL ödememiz gerekecek. Bu parayı geciktirmeden ödemek için belediye başkanlarımızdan ve milletvekillerimizden maddi-manevi destek görmek isteriz.”