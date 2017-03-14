Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın az tatil yapsın

Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi...

Ntvspor yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında gündemi yorumladı. Demirkol, teknik direktör Sergen Yalçın'ın form durumunu değerlendirdi ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Demirkol'un açıklamaları :

Trabzonspor – Galatasaray maçı iyi olacak gibi… İki hoca da iyi top oynatmaya çalışıyor. Güzel bir maç izleyebiliriz. İki hoca da oynatmak için sahaya çıkıyor. Böyle olursa çok keyifli bir maç izleriz, ama tam tersi olursa sıkıcı bir maç bizleri bekliyor.

N’Doye için haksızlık yapıldığı şeklindeki yazıyla ilgili, “Nasıl bir haksızlık yapıldığının açıklanması gerekiyor. İlk yarı boyunca sadece 1 gol attı yani.”

“Sergen Yalçın az tatil yapsın”

Sergen’in yaptığı tecrübe nedir? açıklaması için, “O ne demek yahu. Bu yaz Pro-Lisans kursuna gidecek. Biraz az tatil yapıp gidecek kursa… Ehliyeti yokken ona kamyonu bu haliyle veremeyiz. Katılıyorum. Bazı hocalar büyük takımların başında da tecrübe kazanabilir. Yalnız bir anda Şenol Güneş’in yerine hoca neden aranıyor. Onu da hiç anlamış değilim.”

Portekiz basınında çıkan Beşiktaş’ın Jorge Jesus’a teklif götürdüğü haberleriyle ilgili, “6 milyon Euro’mu? Atma Ziya geldi aklıma…”

“Şenol Güneş Quaresma işini çözebilir”

Quaresma’ya ceza verilecek deniliyor ama nasıl olacak? Sneijder’e 2.5 milyon Euro ceza kesilmişti alındı mı acaba? Quaresma’ya da aynısı olur verilirse ki Şenol Güneş bu işleri daha iyi yolla çözebilir.

Dick Advocaat ile ilgili yorum…

Advocaat’a sana takımı emanet edeceğiz kimi istiyorsan gönder kimi istersen takıma katacağız. Devre arasında Fenerbahçe transfer yapamadı. Advocaat çıkıp, Mehmet Ekici’yi bile alamadık dedi. Emenike ve Van der Wiel’i kadro dışı bırakmıştı yönetim.

Kayseri maçından sonra çıkıp Salih ve Fernandao neden önde baskı yaptı anlamadım bunu soracağım dedi. Hoca önde basmayın ikinci bölgede kabul edeceğiz derse bunu böyle yaparsın.

“Ersun Yanal da geri dönebilir”

Aziz Yıldırım kendisi ‘Ben buradayken Aykut Kocaman kulüp binasına bile giremez’ demişti. Demek ki Ersun Yanal da geri gelebilir. Bu Advocaat meselesi değil bu futbol görüşüyle ilgili… Bu Advocaat’ın takımı değil onun istediği oyunu bile oynamıyorlar.