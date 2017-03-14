Mesut Bakkal: Avantaj kaçırdık

TFF 1. Lig'in 24. haftasında 1-1 berabere biten Sivasspor - Balıkesirspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde avantaj kaybettiklerini belirterek, “Ama bu takım şampiyon olacak. Böyle kazalara da uğrayacağız. Sağlıklı oynamadığımız maçta bile net pozisyonlarımız var atsak iyi olacaktı. Ligin iyi oynayan takımlarından biri Balıkesirspor. Özellikle yan toplara dikkat etmemiz gerektiğini oyuncularımıza maçtan önce söylemiştik yan toptan gol yedik. Böyle maçları daha coşkulu ve daha özverili oynayıp sonuca gitmemiz lazım. Bu yönden eksiğimiz var. Avantaj kaçırdık ama bu takım yine de şampiyon olacak” dedi.

Balıkesirspor tarafı

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, taraftarlara güzel maç izlettiklerini ifade ederek, “İki takım da top oynamaya müsait. Bizim adımıza çok git gel oldu. Penaltıdan gol yedik. Kalecimizin omuzu çıktı. Mecburi değişiklik yapmak zorunda kaldık. Maçı kurtaracak pozisyonlar yakaladık. Sivasspor’a net pozisyonlar da verdik, kendi hatalarımızdan. Neticede maçı koparacak pozisyonları biz de yakaladık. Belki 1 puan bize de Sivasspor’a da yaramadı. Biz daha çok ihtiyacı olan takımdık. Play-off içinde yer bulmak istiyoruz kendimize. Önümüzdeki maçlarda 3 puan alarak lige devam etmek istiyoruz” diye konuştu.