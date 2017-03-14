Muharrem Usta: Bu kadarını beklemiyordum

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, ilk yarı ile ikinci yarı arasında bir fark olacağını hedeflediklerini ancak bu kadarını beklemediklerini belirterek, gelecek adına öz güvenlerinin arttığını söyledi

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının tek yenilmez takımı olan Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bordo-mavililer geleceğe daha umutla bakarken, bordo-mavililer hafta sonu Galatasaray ile yeni stadyumunda oynayacağı ilk maçı ise iple çekiyor.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yaptıkları takviyelerin ardından ligin ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında bir farkın olacağını hedeflediklerini belirterek, “Bu kadarını beklemiyordum. İlk yarı ile ikinci yarı arasında bir fark olacağına olacağına kesinlikle inanıyorduk. İlk yarıda da büyük bir uğraş verdik ama sonuç alamıyorduk. İlk devrede yaşadıklarımız ve aldığımız saha sonuçları atmamız gereken adamları atmamıza ve eksikleri tamamlamamıza vesile oldu. İyi bir kadro oluşturduk ve büyük bir emek verdiğimizi göstermiş olduk. Böyle devam etmesini istiyoruz” dedi.

Sıkıntılı şartlara rağmen doğru işler yapmaya çalıştıklarını belirten Usta, “Trabzonspor hem ekonomik olarak hem sportif olarak kötü günler yaşadı. Bu sıkıntılı süreçten çıkmak kolay değildi. Bundan sonra da kolay olmayacak. Her zaman sabır diyorum. Hep birlikte bu yolu iyi bir şekilde sürükleyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı

“TARİHİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ”

Galatasaray maçında tarihi bir gün yaşayacaklarına inandığını belirten Usta, “Bizim stadyum 41 bin 461 kişilik. O koltukların boş kalmadan dolacağına kesinlikle inanıyorum. Şehirde böyle bir tarihi anı Trabzonsporluların yaşamasını istiyorum. Türkiye'nin her tarafından, Avrupa'dan gelecek taraftarlarımız var. Bir tek koltuğun boş kalacağına inanmıyorum” diye konuştu.

Ligin ikinci yarısına iyi başlamalarının öz güvenlerini arttırdığını vurgulayan Usta, “Hedefimizi ikinci yarıya başlarken 35 puan barajına ulaşmaktı ve buna doğru gidiyoruz. Ligin sonunda ise nerede olduğumuzu hep birlikte göreceğiz. Gelecek sezon planlarını yapıyoruz. Bu sezon alacağımız sonuçlar bu anlamda çok önemli. Trabzonspor 50. yılına giderken şampiyonluğa oynayacak bir kadro inşa etmeyi amaçlıyoruz. Bunu başarmak istiyoruz. Trabzonspor gelecek sezon zirveye oynayan bir takım olmak zorunda ve her sene Şampiyonlar Ligi’ne oynayan bir takım olmayı başarması lazım. Çok çalışarak bunları başarabileceğimizi düşünüyorum” açıklamasını yaptı.