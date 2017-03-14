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OSMANLISPOR FK
18 Mart 2017 13:30
KASIMPAŞA
vs
OSMANLISPOR FK
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Osmanlıspor tek eksikle çalıştı

Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Mor-sarılı ekipte, sakatlığı bulunan Ndiaye idmana katılmadı.
14:3214 Mart 2017
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Osmanlıspor tek eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı çalışmayla devam etti. Hafif sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Ndiaye, antrenmanda yer almadı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışmalar ile devam etti.Osmanlıspor, 15 Mart Çarşamba günü 11:00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler
Kasımpaşa Osmanlıspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 14:34 | 14.03.2017
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