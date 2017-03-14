Quaresma ve Fenerbahçe disipline sevk edildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, cezalı olmasına rağmen akredite alanına girmesinden dolayı disipline sevk edildi. Fenerbahçe, ise Alanyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sevk alırken, Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma ise cezalı olmasına rağmen akredite alanına girmesi sebebiyle sevk aldı.

İşte disiplin sevkleri:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü’nün 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 10.03.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 11.03.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO’nun 12.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “cezalı olmasına rağmen akredite alana girmesi ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 95/2. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 13.03.2017 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR- TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY’A GEÇEN YILKİ MAÇTAN SEVK

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BOLUSPOR Özel müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı’nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- BOLUSPOR Kulübü’nün 03.09.2016 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BOLUSPOR Özel müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı’nın 4. ve 5. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.