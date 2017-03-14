Rıza Çalımbay: Türkiye’nin en iyi takımı Beşiktaş

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim de hedeflerimiz var, bir şeyleri yapmamız, iyi yerlere gelmemiz lazım. Beşiktaş maçını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz, ama kolay değil. Bana göre şu anda Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımı. Zor bir maç olacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş, pazar günü Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar küçük sahada maç yaptı. Antrenmana izinli Motta katılmadı. Fornezzi ile Diego ise sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu.

‘TAKIMA İNANCIM ARTTI’

Antrenmanda Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ligin ilk devresinde Beşiktaş deplasmanında 3-0 kaybettiklerini hatırlatan Çalımbay, karşılaşmanın ilk yarısındaki oyundan dolayı takımına inancının arttığını dile getirdi. Hakem hatalarından dolayı Beşiktaş maçını kaybettiklerini anlatan Çalımbay, pazar günü oynayacakları maçta takımına güvendiğini söyledi. Beşiktaş’a karşı zor maç oynayacaklarını vurgulayan Çalımbay, “Bizim de hedeflerimiz var, bir şeyleri yapmamız, iyi yerlere gelmemiz lazım. Onun için tabi ki Beşiktaş maçını en iyi şekilde bitirmek istiyoruz, ama kolay değil. Bana göre şu anda Beşiktaş Türkiye’nin en iyi takımı. Hem Avrupa’da, hem de Türkiye’de çok iyi şekilde gidiyor. Zor bir maç olacak, bunun farkındayız, bilincindeyiz” diye konuştu.

Beşiktaş’a perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında oynayacağı maçta tur atlamasını dileyen Çalımbay, şunları söyledi:

“Ama biz de elimizden geleni yapıp, iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Beşiktaş’ın her yerine önlem almak lazım. Biz takım olarak bakıyoruz. Beşiktaş takımında bir sürü yıldız oyuncu var. Kimin ne zaman, nerede çıkacağı belli olmuyor. Bizim bütün takıma dikkat etmemiz gerekiyor. Ama burada en önemli olan biziz. Bizim yapacaklarımız çok önemli. Burada taraftar desteği çok çok önemli. Kolay maç olmayacağını biliyoruz. Beşiktaş’a karşı her türlü önlemimizi alacağız ama mutlaka maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor.”