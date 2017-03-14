Samet Aybaba’nın FETÖ’cü savunmasına ceza geliyor!

Samet Aybaba'nın TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik ithamlarına TFF cevap vermek yerine ceza yolunu seçti. Demirören'in bazı kulüplere elinde FETÖ'cü listesi bulunduğunu yönünde ikazlarda bulunarak onların mukavele yapmasına engel olduğunu Aybaba iddia etmişti.

Bir dönem Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapan Samet Aybaba’ya geçtiğimiz gün yaptığı açıklamadan dolayı ceza geliyor. Yıldırım Demirören’in kendisini FETÖ’cülükle yaftaladığını dile getiren Aybaba, TFF başkanını bu iddiasını kanıtlamaya davet etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu (PFDK), Demirören’e yönelik bu sözlerden dolayı Aybaba’yı disipline sevk etti. Şu anda takım çalıştırmayan deneyimli teknik adama ne tür bir ceza uygulanacağı ise merakla bekleniyor.

OLAY İDDİA

62 yaşındaki çalıştırıcı, düzenlediği basın toplantısında TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in görüştüğü takımlarla araya girerek, “Elimde FETÖ listesi var, Samet hocayı almayın” şeklinde telkinde bulunduğunu dile getirmişti.

Deneyimli teknik adam, Alanya Kulübü’nün daveti üzerine Alanya’ya gittiğini ve başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüştükten sonra neredeyse anlaşma noktasına geldiklerini ancak başkanın, Yıldırım Demirören ile yaptığı telefon konuşmadan sonra tavrının değiştiğini belirtti.

Samet Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkan, ‘Yıldırım Demirören ile aranda bir şey var mı?’ dedi. Ben de medya üzerinden tartışmamız olmuştu ama sorunumuz yok dedi. Başkan bir daha telefonla konuştu ve geldi tekrar aynı soruyu sordu, ben de aynı şeyi söyledim. Biz yönetim kurulunu toplayacağız akşam üstü karar vereceğiz dedi. Ben Antalya’ya döndüm. Sonra yönetim kurulundan biri aradı, ‘Sizinle çok çalışmak istiyorduk ama aramızda bir sorun çıktı, çalışamayacağız.’ dedi. 2-3 saat sonra Tanju Çolak beni aradı, ‘Hocam, Alanyaspor ile anlaşamama nedenini biliyor musun?’ dedi. Ben de bilmiyorum dedim, bir sıkıntı olduğunu söylediler dedim. ‘Öyle değil hocam.’ dedi, Alanyaspor Kulüp başkanının, Yıldırım Demirören’i aradığını, Samet Hoca ile anlaşıyoruz dediğini ve Demirören’in de ‘Elimde bir FETÖ listesi var o listede Samet Hoca da var Samet Hoca ile anlaşmayın.” dediğini söyledi. Tanju, ikinci telefon konuşmasından sonra seninle anlaşmamaya karar verdiler dedi.”

Aybaba’nın basın toplantısındaki sözlerini aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz:

Yıldırım Demirören hakkında şok iddia: FETÖ üyesi gibi göstererek çalışmamı engelliyor Tecrübeli teknik adam Samet Aybaba, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in kendisini FETÖ üyeliği ile suçladığını öne sürerek flaş bir iddiada bulundu. İlgili Haberi Oku